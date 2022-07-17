Anthony Nwakeme menajerinin kurbanı oldu
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme, henüz bir kulüple anlaşamadı. 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon euro talep etmiş ve bordo mavili yönetim bu isteği geri çevirmişti. Nijeryalı futbolcu ayrılık kararının ardından görüştüğü hiçbir takımdan talep ettiği kontratı bulamadı ve boşta kaldı.
Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun ayrılığına sebep olan durum ise menajerinin 3 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon euroyu bulan talebiydi.
Tecrübeli futbolcu ayrılığın ardından birçok takımla temas kurmasına rağmen menajerinin talep ettiği kontratı bulamadı.
Süper Lig'de en sıcak teması Galatasaray ile kuran başarılı oyuncu, sarı kırmızılılardan da farklı bir tavır görmedi. Galatasaray yönetimi, Nwakaeme için 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat teklif etti ve yıllık ücret olarak da 2 milyon euroya yakın bir öneri sundu.
Nwakaeme ve menajerinin son olarak Arap kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtilse de Nijeryalı futbolcunun kariyerini Arap yarım adasında sürdürmek istemediği ifade ediliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|O
|P
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|36
|70
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|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
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|4. İstanbulspor
|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
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|36
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|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
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|51
|10. Wolverhampton Wanderers
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|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
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|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
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|38
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|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
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|42
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|15. Getafe
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