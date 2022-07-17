Anthony Nwakeme menajerinin kurbanı oldu

Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun ayrılığına sebep olan durum ise menajerinin 3 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon euroyu bulan talebiydi.

Tecrübeli futbolcu ayrılığın ardından birçok takımla temas kurmasına rağmen menajerinin talep ettiği kontratı bulamadı.

Süper Lig'de en sıcak teması Galatasaray ile kuran başarılı oyuncu, sarı kırmızılılardan da farklı bir tavır görmedi. Galatasaray yönetimi, Nwakaeme için 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat teklif etti ve yıllık ücret olarak da 2 milyon euroya yakın bir öneri sundu.

Nwakaeme ve menajerinin son olarak Arap kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtilse de Nijeryalı futbolcunun kariyerini Arap yarım adasında sürdürmek istemediği ifade ediliyor.