Antalyaspor yine kazandı: 2-0

İlk yarı

4. dakikada ceza yayının gerisinde kazanılan serbest vuruşu Larsson kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda sağına uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda hareketlenen N'Jie, altıpasta müsait durumdaki Yatabare'yi görmek istedi ancak top biraz uzun düşünce kalecide kaldı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Larsson'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak rakip savunmada Erdoğan Yeşilyurt'a çarparak filelere gitti: 0-1.

25. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Larsson'un pasıyla ceza yayı yakınında savunmanın arkasına sarkan Wright, keleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

31. dakikada Antalyaspor Wright ile yine tehlikeli geldi. Fernando'nun uzun oynadığı topla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wright, çizgiye kadar indikten sonra içeriye çevirdi ancak kimse dokunamayınca top taca gitti.

59. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top üstte dışarıya çıktı.

63. dakikada Wright'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Nakajima'nın soluna çekip yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada kısa paslarla atağa çıkan Sivasspor'da Ulvestad'ın ceza yayının gerisinden şutunda, top üstte auta gitti.

76. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Gradel'in içeriye çevirdiği topa altıpasta Angielski dokunurken, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Antalyaspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Soner Aydoğdu'nun ortasında top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.