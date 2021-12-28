Antalyaspor kendini son 16'ya attı: 2-1
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.
27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Kaynak: TRT Spor
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