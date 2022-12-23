Antalyaspor kendi sahasında beklemediği bir yenilgi aldı: 0-2
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.
30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.
44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
45+4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.
64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
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