Antalyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor: 0-1

11. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Durel Avounou'nun sağ çaprazdan şutunda, rakibinin açısını kapatan kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in savunmanın arkasına attığı pasla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Bettaieb, Kudryashov'dan topu kurtardı. Bettaieb, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Boffin son anda topu kontrol etti.

41. dakikada Antalyaspor'un atağında top direkten döndü. Ümraniyespor ceza sahası önünde topla buluşan Ndao'nun ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in arka direğe yaptığı ortada Haji Wright topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.