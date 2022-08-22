Antalyaspor'dan Nuri Şahin mesajı

Antalyaspor yönetimi, Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Nuri Şahin hakkında sosyal medyada paylaşılan algı ve hakaret içerikli paylaşımlar için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Adnan Başkan, Trabzonspor ile hiçbir sorunları olmadığını söylerken Nuri Şahin'in Abdullah Avcı'nın elini sıkmadığı şeklindeki iddiaları da yalanladı.

Başkan, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Youtube ve sosyal medya mecralarında Antalyaspor'umuz ve hocamız hakkında yapılan hakaret ve küfür içerikli tüm paylaşımlar hakkında hukuki yollara başvuracağız. Taraftarlarımız bu konuda müsterih olsun."