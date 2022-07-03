Antalyaspor'dan anlamlı forma

Kulübün resmi sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda, geçen sene 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangınlardan dolayı Antalyaspor yeni sezonda formalardan birinin rengini yeşili vurgulamak için su yeşili olarak belirledi.

Paylaşımda "Manavgat ile beraber içi yananlardan umudu yeşertenlere #ManavgatForma." ifadesi kullanıldı.

"Manavgat Forma" adı verilen formanın etek kısmında yeşermiş çam ağaçları tasarımı yer aldı.

Formalar Antalyaspor Store mağazalarında satışa sunulduğu öğrenildi.