Antalyaspor'da sürpriz isim
Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ersun Yanal'ı gönderen Antalyaspor'da futbolcu Nuri Şahin, teknik sorumluğa getirildi.
Spor 05.10.2021, 17:54 05.10.2021, 20:42
Fraport TAV Antalyaspor yönetim kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ile futbolcu Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, alınan kararın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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