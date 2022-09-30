Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin güven tazeledi
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un olağan genel kurulunda tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Aziz Çetin güven tazeledi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un olağan genel kurulu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurul, divan kurulunun oluşturulması ile başlarken, Antalyaspor A.Ş. Divan Kurulu, Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığında, Burhanettin Çalım, Selin Tezel ve Can Atlı’dan oluştu.
Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu, mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu okundu. 01 Haziran 2021 ile 31 Mayıs 2022 arasında görev yapan yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Mevcut başkan Aziz Çetin’in tek liste ile girdiği seçimde yeni yönetim kurulu belirlenirken, bağımsız denetim şirketinin belirlenmesinin ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Çetin kongre üyelerine bir konuşma yaptı. Çetin, bu konuşmasında Antalyaspor'u daha iyi noktalara getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
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