Antalyaspor, alt tarafla ilişiğini kesti: 4-1

5. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direk önünde iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak kale çizgisi gerisindeki Aziz Eraltay'a çarpıp, oyun alanına geri döndü. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz, VAR odasından gelen uyarı üzerine topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek, santra noktasını gösterdi: 1-0.

22. dakikada Umut Nayir'in kaleci Boffin'in öne çıktığı pozisyonda, ceza sahası sol çaprazdan aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

Öte yandan, her iki takım oyuncuları, mücadele öncesi seremoni için sahaya "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

46. dakikada Wright'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

50. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşlta topu ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla şutunda top, üstten dışarıya gitti.

62. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Ghacha'nın pas verdiği Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada GZT Giresunspor'un sağ köşeden kazandığı korner atışı sonrası ceza sahasına gönderilen ortada, Floranus'un topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Mustafa Kürşad Filiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı noktasını işaret etti. 67. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed Gümüşkaya, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

81. dakikada Antalyaspor karşılaşma bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Floranus'un ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, önünde bulan Ghacha vurdu. Kaleciden dönen topa ceza yayı üstünden Fredy vurdu, meşin yuvarlak Fernando'nun sırtına çarpıp kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gitti: 3-1.

90+4. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Hakan Özmert'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa şutuyla topu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 4-1 kazandı.

"Müthiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı"

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştıklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, GZT Giresunspor'u farklı yendikleri için mutlu olduklarını belirtti. Bu galibiyetle yenilmezlik serilerine bir üç puan daha eklediklerini dile getiren Groenendijk, şunları kaydetti:

"Müthiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı. Bu başarının sırrı soyunma odası. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Oyuncularımızın her biri takım oyununa önemli katkılar sunuyor. Maç maç ilerliyoruz. Başımızı yukarıya çevirip gidebileceğimiz en uzak yere yenilmeden devem etme niyetindeyiz."

Groenendijk, Antalyaspor'un başarısının tesadüfi olmadığını, gelecek sezon planlamasının süreç istediğini sözlerine ekledi.

Keleş: "Skor oyunu yansıtmıyor"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de karşılaşmada girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Bazı oyuncularının eksikliğini hissettiklerine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Maç öncesi çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Antalya deplasmanında kazanamazsak da kaybetmek istemiyorduk. Duran toptan iki gol yemek bizi sıkıntıya soktu. Önemli pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Skor oyunu yansıtmıyor. Bayağı eksiklerimiz vardı, oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün sadece bir maç kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Keleş, gelecek haftalardaki mücadelelerini kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.