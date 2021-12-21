Antalya'ya şok Kasımpaşa'ya nefes
Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.
53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.
63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere gönderdi.
77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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|26
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|26
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|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
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|18
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|3. Chelsea
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|38
|4. Arsenal
|18
|32
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|26
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|18
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|17
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|18
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|43
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|33
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|30
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