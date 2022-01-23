Antalya'daki maç başladığı gibi bitti: 0-0
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK'yi karşı karşıya getiren maçta gol olmadı ve maç 0-0 sonuçlandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
29. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Bünyamin Balcı ile yaptığı kısa paslaşmayla ceza sahasına giren Wright'ın sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle önledi. Dönen topu konuk ekibin savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
30. dakikada Doğukan Sinik'in yerden pasında penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Fredy'nin bekletmeden vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
37. dakikada Maxim'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin topu kontrol etti.
54. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
65. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
90+5 dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasına ceza sahasında bekletmeden vuran Kitsiou'nun sert şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.
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