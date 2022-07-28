Antalya'da midibüsle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Serhat Ç. idaresindeki servis midibüsü, D-400 kara yolu Demirciler Kavşağı'nda Ersan B.'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan Hatice B., Esra N., Hazal U. ile midibüste bulunan Ayşegül S., ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.