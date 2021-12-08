Annesi formayı giydi, babası müjdeyi verdi
Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Spor 08.12.2021, 19:22
Gedson Fernandes'in babası müjdeyi verdi! Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından sürpriz paylaşım geldi.
Edeson Fernandes instagram hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Baba Edeson yaptığı paylaşımda "Günaydın yakında geri döneceği" ifadelerini kullandı.
Edeson'un yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi.
Galatasaray sezon başında da Gedson Fernandes için girişimde bulunmuş ancak Benfica kulübü oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmamıştı.
Kaynak: Fanatik
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