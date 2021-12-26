Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Ocak ayında geliyor
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile prensipte anlaşmasına vardı.
Beijing Guoan takımın başında yer alan ve Çin futbolunda yaşanan kriz nedeniyle ülkeden ayrılma kararı alan Slaven Bilic'in sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimin, Bilic ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin ocak ayının ilk haftasında imzalanacağı belirtildi.
2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Bilic, EURO 2008 çeyrek finalinde Türkiye’ye rakip olmuştu. 2013-15 arasında Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Avrupa’da gösterdiği başarı ve sonrasındaki 2 şampiyonluğun temellerini atmasıyla hatırlanıyor.
Ardından İngiltere’de West Ham’ın başına geçen Bilic, takımı 2015-16 sezonunda 7. yaptı. 53 yaşındaki teknik adamın daha sonra çalıştırdığı West Bromwich ise, 2019- 20’de Championship’i Marcelo Bielsa’nın ekibi Leeds United’ın arkasında 2. bitirip Premier Lig’e yükseldi.
Bilic, 2021 Ocak’tan beri Beijing Guoan’ın başında yer alıyor.
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