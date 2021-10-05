Anlaşma sağlandı! Yeni takımı belli oldu
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yönetimin teknik direktörlük konusunda Çağdaş Atan ile anlaşma sağladığı bildirildi.
Spor 05.10.2021, 14:03
Süper Lig’de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar Yanal'ın yerine getireceği ismi belirledi.
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaştı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.
Çağdaş Atan, geçen sezon Alanyaspor ile ligin ilk yarısını uzun süre lider götürmüş ve futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.
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