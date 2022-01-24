Anlaşma sağlandı: Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle Fenerbahçe'de 2. dönemine başlaya Vitor Pereira, 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Portekizli hocanın Brezilya'da bir takım çalıştıracağı iddia edilmişti.

Vitor Pereira Everton ile anlaştı

İngiliz basınında yer alan haberlerde Vitor Pereira'nın Everton ile anlaştığı iddia edildi. Hatta tecrübeli hocanın İngiltere'ye doğru yola çıktığı ve çalışma izni başvurusundan sonra bu hafta içi resmiyete kavuşacağı öğrenildi.

Vitor Pereira Fenerbahçe'nin dışında Porto, Al Ahli, Olimpiakos, 1860 Münih ve Shanghai Port'ta görev yapmıştı.