Anlaşma sağlandı: Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Sezona Fenerbahçe ile başlayan fakat 17. hafta itibarıyla takımdan gönderilen Vitor Pereira'nın yeni durağı belli oldu. Brezilya'da takım çalıştıracağı iddia edilen Vitor Pereira'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşma sağladığı ve hafta içi resmiyete kavuşacağı öğrenildi.
Spor 24.01.2022, 12:11
Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle Fenerbahçe'de 2. dönemine başlaya Vitor Pereira, 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. Portekizli hocanın Brezilya'da bir takım çalıştıracağı iddia edilmişti.
Vitor Pereira Everton ile anlaştı
İngiliz basınında yer alan haberlerde Vitor Pereira'nın Everton ile anlaştığı iddia edildi. Hatta tecrübeli hocanın İngiltere'ye doğru yola çıktığı ve çalışma izni başvurusundan sonra bu hafta içi resmiyete kavuşacağı öğrenildi.
Vitor Pereira Fenerbahçe'nin dışında Porto, Al Ahli, Olimpiakos, 1860 Münih ve Shanghai Port'ta görev yapmıştı.
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