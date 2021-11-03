Anlaşma sağlandı! Orta sahaya ilk hamle

Yıldız futbolcu Mohamed Elneny'nin önce 6 aylığına kiralanacağı ve ardından bonservisiyle Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

G.SARAY'DAN İLK HAMLE! ÖNCE KİRALIK SEZON SONU BONSERVİSİYLE...

Ve Galatasaray'da Ocak operasyonu resmen başladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in bazı bölgelere transfer istediğini ve gereğinin yapılacağını ifade etti. İspanyol basının Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını ve transferi önce kiralık ardından bonservisle gerçekleşeceğini iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İÇ TRANSFERDE İMZALAR GELDİ

Galatasaray'da transfer hız kazandı. Sarı Kırmızılılar iç transfer Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini yeniledi. Galatasaray'da iç transferdeki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

SIRADA KEREM AKTÜRKOĞLU VAR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşmelerin sürdüğünü ve yakında sonuçlanacağını ifade etti. Avrupa'nın da takibi altında olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz dolduruyor.

AVRUPA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

Kerem Aktürkoğlu'na Almanya ve Fransa'dan bazı tekliflerin olduğu iddia ediliyor. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TERİM'DEN ORTA SAHA İSTEĞİ

İç transferde hareketlilik yaşanan Galatasaray'da gözler Ocak ayında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha bölgesine transfer istediği belirtilirken İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

ÖNCE KİRALIK SONRA BONSERVİSİYLE...

Galatasaray'ın Elneny'yi önce 6 aylığına kiralayacağı iddia edilirken sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisiyle kadrosuna dahil etmeyi planladığı aktarıldı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Sarı Kırmızılıların, Elneny için Arsenal'e kiralama bedeli ödemeyeceği ifade edilirken oyuncunun 6 aylık ödemesini gerçekleştireceği iddia edildi. Galatasaray'ın Elneny'ye 6 aylık için 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği bonservisiyle kadrosuna katması halinde yıllık ücretinin 2.2 milyon Euro olacağı vurgulandı.

Kaynak: Fanatik