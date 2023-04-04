Ankaragücü yarı finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan seviyesi yüksek olan maçı Ankaragücü 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Tempolu başlayan karşılaşmanın gol perdesini 22'inci dakikada Abdülkadir Ömür açtı. Trabzonspor bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Ev sahibi takımın golcüsü Ali Sowe, 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ankaragücü bu golle maça ortak oldu ve rakip kalede daha etkili olmaya başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sakibi ekip, Ali Sowe'nin kaydettiği golün ardından 69. dakikada Diack'ın attığı golle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti. Bu golle iyice rahatlayan Ankaragücü rakibi karşısında daha cesur bir oyun ortaya koydu.

Takımın yıldız golcüsü Ali Sowe 83'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Başarılı futbolcu, kendisinin 2'inci takımının 3'üncü golünü kaydederek Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi ve takımı yarı finale taşıdı.