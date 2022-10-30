banner38

Ankaragücü rahat kazandı: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor 30.10.2022, 17:13
Ankaragücü rahat kazandı: 4-1

3. dakikada MKE Ankaragücü, üç pasla golü buldu. Pedrinho, sağ kanatta müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı'ya topu gönderdi. Taylan, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Beridze'ye attı. Beridze de sağ çaprazda açısı dar olmasına rağmen topu alır almaz tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

16. dakikada Malcuit'ten aldığı topla sağdan ceza sahasına giren Beridze, topu kale sahasının gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Sowe'un ceza yayının üzerinden şutunda, kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere tokatladı.

29. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanata attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese'nin vuruşunda, açıyı iyi daraltan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada Beridze'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalya'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı ve mutlak bir golü önledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Jese'yle golü bulan sarı-lacivertlilerin, sevinci kısa sürdü. VAR incelemesi sonrası pozisyonun başında ofsayt tespit edildi ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararını geri aldı.

61. dakikada MKE Ankaragücü, farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin Taylan Antalyalı'yla attığı gol ilk önce ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, 3 dakika süren VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi. Sowe'un pasında savunmada Burak Öksüz'ün müdahale etmek istediği top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

69. dakikada fark 3'e çıktı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Beridze'nin altıpasın önüne doğru yaptığı ortada, Sowe'un düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

79. dakikada Aabid'in orta sahada kaybettiği topla savunmayı 2'ye 1 yakalayan MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin pasıyla Sowe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı kurtararak net bir gol pozisyonunu önledi.

85. dakikada Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada El Kaabi, penaltı vuruşunda top ağlara gönderdi: 3-1

90+2. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 3'e çıkardı. Hızlı gelişen sarı-lacivertli takımın atağında Sowe'un pasında soldan ceza sahasına giren Diack, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-1

MKE Ankaragücü, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
#Ankaragücü #Hatayspor #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 10 8
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 10 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 22
2. Keçiörengücü 11 21
3. Bodrumspor 10 18
4. Pendikspor 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 10 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 11
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 12 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Barcelona 12 31
2. Real Madrid 11 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Osasuna 12 20
7. Athletic Bilbao 11 18
8. Villarreal 11 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Getafe 11 10
17. Sevilla 12 10
18. Cadiz 12 10
19. Girona 11 9
20. Elche 11 4
banner23