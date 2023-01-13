Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama
MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece Ankaragücü taraftarına satılacağını duyurdu.
Spor 13.01.2023, 16:47
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar göre, bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak. Son 24 saat de dahil olmak üzere tarafsız passolig kartlarına da bilet satışı kapalı olacak." ifadelerine yer verildi.
Alınan karar gereği de karşılaşmada Beşiktaş taraftarları yer alamayacak.
Kaynak: AA
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