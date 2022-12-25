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Ankaragücü, ligde 5 maçtır kaybetmiyor

Ligde beş maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü, üst sıralardakini yerini kalıcı hale getirmek istiyor.

Spor 25.12.2022, 17:45
Ankaragücü, ligde 5 maçtır kaybetmiyor

Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, çıkışını sürdürdü.

Ligde en son 17 Ekim'de sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen başkent temsilcisi, daha sonra karşılaştığı, Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u da yenmeyi başardı.

Kupada da Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u yenerek son 16 turuna çıkan MKE Ankaragücü, kupa yolunda da kayıpsız gitmek istiyor.

"Her hafta daha iyi bir Ankaragücü izleyeceğimize inanıyorum"

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan önce dört hafta kaybetmediklerini anımsattı.

Önemli bir serisi yakalandığını belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"Aradan sonra da bunu bozmadık ve Antalya deplasmanında çok önemli bir 3 puanla başladık. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen bir Ankaragücü var. Futbol anlamında her hafta üzerine koyan çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü görüyoruz. Aslında puan kaybettiğimiz maçlarda da rakipler kadar pozisyona giren, rakibe az pozisyon veren Ankaragücü vardı. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan futbolda oyun sistemine ve analize çok önem veren bir hoca. Antalya'da bu açıdan da verimli bir kamp dönemi geçirdik. Her hafta daha iyi bir Ankaragücü izleyeceğimize inanıyorum. Tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşıp üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz."

"Camiamızın yıllardır kupa özlemi var"

Türkiye'nin en tutkulu, en coşkulu taraftarına sahip olduklarına dikkati çeken Aytekin, "Başkanımız Sayın Faruk Koca camianın yıllardır beklediği bir organizasyonu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Tribün gruplarının tamamını bir araya getirerek birlik mesajı verdi. Camiamız şuan yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarı ile kenetlenmiş durumda. İnşallah bu da başarıyı getirecektir." diye konuştu.

Hüseyin Aytekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turuna kaldıklarını vurgulayarak, "Camiamızın yıllardır kupa özlemi var. Ayrıca Türkiye Kupası, Avrupa kupalarında mücadele edebilmenin de bir yolu. Beşiktaş ile çeyrek finale kalma mücadelesi vereceğiz. Dostluk çerçevesinde geçecek, sadece sahadaki futbolun konuşulacağı bir mücadelenin sonunda çeyrek finalde yer almak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
#Ankaragücü #Süper Lig
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