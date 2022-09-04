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Ankara'da 11'ler belli oldu

21.45'te Eryaman Stadı'nda başlayacak Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak.

Spor 04.09.2022, 21:10
Ankara'da 11'ler belli oldu

11'ler

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Muleka

#akaragücü #beşiktaş #Süper Lig
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