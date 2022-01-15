Andriy Shevchenko kovuldu
Kasım ayında Genoa ile anlaşan Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verildi.
Genoa kulübünden yapılan açıklamada, Shevchenko'nun görevden alındığı belirtilirken, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunuldu.
Ayrıca takımın, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildiği belirtildi.
Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.
Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti. Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası’nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan’a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.
Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.
Kaynak: NTVSPOR
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