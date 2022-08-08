Andrea Pirlo Süper Lig kariyerine kötü başladı: Futbolcusundan hocasına şoke eden hareket

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor'a 3-2 yenildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Mbaye Diagne'nin Pirlo'ya tepki gösterip direkt soyunma odasına gitmesi mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Alanyaspor'un gollerini Eduardo (2), Efkan ve Erencan Yardımcı attı. Karagümrük'ün golleri ise Borini ve Biraschi'den geldi.