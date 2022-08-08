Andrea Pirlo Süper Lig kariyerine kötü başladı: Futbolcusundan hocasına şoke eden hareket
Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, ev sahibi olduğu mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Pirlo, Süper Lig'deki ilk maçından yenilgiyle ayrılırken karşılaşmada oyundan alınan Mbaye Diagne'nin İtalyan teknik adama olan tepkisi dikkat çekti.
Spor 08.08.2022, 10:14
Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk maçında Alanyaspor'a 3-2 yenildi.
Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Mbaye Diagne'nin Pirlo'ya tepki gösterip direkt soyunma odasına gitmesi mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Alanyaspor'un gollerini Eduardo (2), Efkan ve Erencan Yardımcı attı. Karagümrük'ün golleri ise Borini ve Biraschi'den geldi.
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