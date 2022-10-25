Anagold 24Erzincanspor'dan Ümit Karan açıklaması
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezon istediği sonuçları alamayan Anagold 24Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor 25.10.2022, 23:09
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puan toplayan Anagold 24Erzincanspor, averajla 11. bulunuyor.
Anagold 24Erzincanspor, ligin 11. haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenilmişti.
Kaynak: AA
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