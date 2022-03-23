Anadolu Efes'ten Real Madrid zaferi: 93-90

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, 5 oyuncundan aldığı skor katkısıyla 8. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 12-19. Micic, Dunston ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes, bitime 14 saniye kala skoru eşitledi: 19-19. İspanya temsilcisi, kalan bölümde Poirier'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rudy Fernandez ve Yabusele ile dış atışlardan 3 isabet bulan Real Madrid, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 24-36. Bu bölümden sonra Micic'in skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2'ye çekti: 42-44. Kalan dakikalarda Yabusele ile art arda basketler bulan Real Madrid, soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

Real Madrid, ilk 2 çeyrekte olduğu gibi üçüncü periyoda da iyi başladı. Larkin ve Moerman ile skor üreten Anadolu Efes'e 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 5 basketle cevap veren Real Madrid, son bölüme 79-72 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ve savunmasının sertleştirerek rakibine kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Moerman ile Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği üst üste basketlerle 36. dakikada skoru eşitledi: 88-88. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Bryant ve Micic ile kritik basketler bulan ve yaptığı etkili savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Anadolu Efesli oyuncular, içilebilir temiz su kaynaklarının önemine ve korunmasına dikkati çekmek amacıyla sahaya "Dünya Su Günü Forması" ile çıktı.

"Son çeyrekte müthiş savunma yaptık. Geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık"

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda sergiledikleri performansla müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Ergin Ataman, "Real Madrid ilk yarıda oyun stratejimizi bozdu. Hücumda oyunumuzu yavaşlattılar. İkinci yarıda ise farklı bir maç vardı. Savunmamızı geliştirdik. Daha agresif başladık. Vasilije Micic çok iyi bir maç çıkardı. Shane Larkin ise 25. dakikadan sonra oyuna geri döndü ve skor üretmeye başladı. Moerman ise kritik basketler kaydetti. Son çeyrekte müthiş savunma yaptık. Geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Chris Singleton ile ilgili de konuşan Ataman, "Singleton'ın parmağında kapsül yırtılması var. Hazırlamaya çalıştık ama yetişmedi. Topu tutamıyor. AX Armani Exchange Milan maçında da oynaması zor. Haftaya hazır olur diye düşünüyorum." diye konuştu.