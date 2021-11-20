banner38

Anadolu Efes'ten Monaco'ya 21 sayı fark

Oynadığı 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 11. maçında Monaco'yu 98-77 yendi.

Spor 20.11.2021, 01:12
Anadolu Efes'ten Monaco'ya 21 sayı fark

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11. maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 21 sayı farkla 98-77 yendi.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da pota altında Pleiss'ın basketleriyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle 7-2'lik üstünlük kurdu. Konuk takım ise Motiejunas ve Thomas'ın arka arkaya basketleriyle aynı dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 9-6. Beaubois, Pleiss ve Bryant'ın skorer performansıyla etkili olan Anadolu Efes, 7. dakikada çift haneli fark (19-9) yakaladı. Monaco, kalan bölümde Hall, Lee ve Motum'un basketleriyle farkı kapatsa da Anadolu Efes ilk çeyreği 24-20 üstün geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes'te Beaubois ve Moerman dışarıdan isabetli şutlarıyla öne çıkan oyuncular oldu. Maçın 16. dakikasında 12 sayılık (43-31) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, 20. dakikada farkı 20 sayıya (58-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, devre arasına 58-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Lee, Hall ve Diallo'nun basketleriyle başlayan Monaco, 25. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 60-54. İlk yarıda sadece 3 sayılık katkı veren Larkin'in Beaubois'ya eşlik etmesiyle farkın daha da erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) yükseltti. Kalan bölümde farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, çeyreği 73-61 önde tamamladı.

Son periyoda 6-0'lık seriyle giren Monaco, 32. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (73-67) çekti. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam etmesine rağmen basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, maçı koparamadı. Müsabakanın son 5 dakikasına 84-75'lik skorla Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Larkin ve Micic'in kritik basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 21 sayı farkla 98-77 galip ayrıldı.

Süre bulan bütün oyuncuların skor ürettiği Anadolu Efes'te 17 sayı atan Beaubois'nın yanı sıra 14'er sayı üreten Larkin ve Moerman, 12 sayı kaydeden Pleiss, 10 sayı bulan Petrusev, çift hanelere çıkarak galibiyette önemli rol aldı.

Monaco'da ise 21 sayıyla maçın en skoreri olan Motiejunas ve 18 sayı üreten Lee'nin performansları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sezona iyi başlayamayan ancak son haftalarda çıkışa geçen son şampiyon Anadolu Efes, üst üste 3, toplamda da 5. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasındaki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco ise 6. kez mağlup oldu.

Moerman 1000 ribaunda ulaştı

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, THY Avrupa Ligi kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 9. sezonunu geçiren Moerman, daha önce 193 karşılaşmada 993 ribaunt aldı.

Monaco müsabakasıyla 194. maçına çıkan Moerman, ikinci yarının başında aldığı 7. ribaunduyla THY Avrupa Ligi kariyerinin 1000. ribaundunu toplamış oldu.

Kaynak: AA
#Anadolu Efes #Monaco #Basketbol
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6