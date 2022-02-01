Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye 20 sayı fark
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadeleyi Anadolu Efes 20 sayı farkla 91-71 kazanmayı başardı.
Spor 01.02.2022, 01:54
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki dev maça sahne oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes rakibini 91-71 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yu 20 farkla geçen Anadolu Efes zirve yarışında rakibinin ensesinde nefesini hissettirdi.
Rakibinden bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes kazanması durumunda Fenerbahçe Beko'yu yakalayacak. Her iki takım da ligde şu ana dek 4 maçta mağlup oldu.
Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe Beko sahasında 90-68 kazanmıştı.
Kaynak: NTVSPOR
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