Anadolu Efes, Sırp rakibini İstanbul'da devirdi

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, ilk 4 dakikada rakibine sayı şansı vermedi. Zizic ile ilk sayılarını 5. dakika içinde bulan Anadolu Efes, Clyburn'ün skor katkısıyla 8. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. M'Baye'nin üçlüğüyle son dakikada ilk kez öne geçen (15-14) lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de 5-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 12. dakikada 19-17 öne geçti. Clyburn ve Polonara ile üst üste skor üreten ve 18. dakikada skoru 31-29'a getiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Beaubois ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 47-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyreğe Micic, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 63-52. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 72-59 galip ayrıldı.

Ergin Ataman: Hücumda etkili değildik ama savunma tarafımız iyiydi

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekti.

Takıma 4 yeni transfer yaptıklarını ve adapte olmanın zaman alacağını aktaran Ataman, "İlk yarıda iyi savunma yaptık, ikinci yarı daha da iyileştirdik. Hızlı hücumlar bulduk. Hücumda etkili değildik ama savunma tarafımız iyiydi. Sahada gördüğüm karakterden tatmin oldum." ifadelerini kullandı.

Clyburn'ün takıma çabuk adapte olmasının tecrübesinden kaynaklandığını vurgulayan Ataman, "Clyburn çok tecrübeli bir oyuncu ve aynı zamanda yıldız. Sistem durduğu zaman kendi yıldız özellikleriyle skor bulabilen bir oyuncu. Sezon başında 11 hazırlık maçı yaptık, Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla 12 maç yaptık. O da takımın oyununu iyi anladı ama maçtan ziyade onun tecrübesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Jovanovic: "İyi bir enerjiyle oynadılar"

Kızılyıldız mts Başantrenörü Vladimir Jovanovic, galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i tebrik etti.

Lacivert-beyazlı ekibin çok yüksek bir enerjiyle oynadığını aktaran Jovanovic, "İyi bir ikinci yarı çıkardılar. İyi bir enerjiyle oynadılar. Ofansif olarak ilk çeyrekten itibaren maçı ele alamadık. Çok fazla ofansif ribaunt kaybettik. Doğru şutları da kullanamadık." diye konuştu.