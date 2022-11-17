banner38

Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi: 96-86

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'yı 96-86 yenerek 3. galibiyetini aldı.

Spor 17.11.2022, 23:34
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi: 96-86

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan maçın ilk anlarında iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, 3. dakikada 6-2 üstünlük kurdu. Laprovittola, Kalinic ve Sertaç Şanlı'nın skor üretmesine engel olamayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 13-8 geride geçti. Bitime 12 saniye 9 sayı geri düşen (13-22) Anadolu Efes, Dunston'un bitime 4 saniye kala ürettiği 3 sayıyla ilk çeyreği 22-16 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında pota altını iyi kapatan Anadolu Efes; Micic, Dunston ve M'Baye ile bulduğu basketlerle 13. dakikada 26-25 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 15. dakikası 32-32 eşitlikle geride kaldı. Bryant'ın içeriden M'Baye ve Clyburn'un 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu basketlerle üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 45-41 üstün girdi.

İkinci yarıya Micic, Bryant ve Clyburn'ün basketleriyle 8-0'lık seri bularak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikanın sonlarında skoru 53-41 yaptı. Micic ve Bryant'ın yönettiği hücumda etkinliğini devam ettiren lacivert-beyazlılar 29. dakikada farkı 13 sayıya (64-51) taşıdı. Ev sahibi ekip, 3. çeyreği 66-57 üstün bitirdi.

Son periyoda Clyburn basketleriyle 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada 14 sayılık fark (71-57) buldu. İspanyol temsilcisi, Anadolu Efes cephesinin tepki gösterdiği hakem kararlarının ardından bulduğu basketlerle farkı azaltmaya çalıştı. Ancak lacivert-beyazlılar Clyburn'ün dış atışlarda sağladığı isabetlerle üstünlüğünü korudu. Laprovittola'nın 3 sayı çizgisi gerisinden skor ürettiği Barcelona'ya kritik anlarda Micic ve Clyburn ile yanıt veren ev sahibi ekip, oyunun kontrolünün elinde kalmasını sağladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 96-86 kazandı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 8 maçında 3. galibiyetini elde etti. Barcelona ise 3. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te Clyburn 24, Micic ise 22 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Lacivert-beyazlılarda Bryant 16, M'Baye 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Barcelona'da ise Laprovittola, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk takım forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.

Kaynak: AA
#Anadolu Efes #Barcelona #Basketbol
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23