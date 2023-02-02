Amir Hadziahmetovic imzayı attı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Arabam.com Konyaspor'a 3 milyon 200 bin avro transfer bedeli ödeneceği belirtilerek, "Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4,5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580 bin avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.