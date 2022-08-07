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Amerikalı kanat oyuncusu Beşiktaş'a yakın

Beşiktaş, Marsilya’nın 21 yaşındaki futbolcusunu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Spor 07.08.2022, 17:30
Amerikalı kanat oyuncusu Beşiktaş'a yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konrad de la Fuente'yi gündemine aldı. Beşiktaş 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. 

Geçen sezon Barcelona B takımından Marsilya transfer olan kanat oyuncusu 16 maçta forma giydi ve 2 asistle takımına katkı sağladı. 

Kaynak: AA
#Konrad de la Fuente #beşiktaş
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