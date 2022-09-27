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Amedspor-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Spor 27.09.2022, 14:41
Amedspor-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Diyarbakır Stadyumu'nda, 25 Eylül'de, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin provokasyon içerdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda polis kamerasıyla tespit edilen 6 kişi, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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