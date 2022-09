Altın adam Burhan Akbudak

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Burhan, grekoromen stil 82 kilo finalinde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı.

Müsabakada 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılmasını bilen Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Burhan, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Burhan Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti.

"Her gün hayalini kurdum"

Dünya şampiyonu Burhan Akbudak, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dün söylediğim gibi yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Burhan, karşılaşmayla ilgili ise "Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, şampiyonanın üçüncü gününde Murat ve Metehan, bronz madalya müsabakalarını kaybetti.

67 kiloda Türkiye'yi temsil eden son Avrupa şampiyonu Murat, Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a 8-2 yenildi.

Milli sporcu Metehan Başar da 97 kilo üçüncülük müsabakasında İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi'ye 6-1 mağlup oldu. Metehan, 2017 ve 2018'de dünya şampiyonu olmuştu.

Madalya sayısı 4'e yükseldi

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü gün sonunda 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Grekoromen stil 82 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, Belgrad'da Türkiye adına ilk altın madalyayı kazandı.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz, bronz madalya almıştı.

Rıza Kayaalp altın madalya maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, 13 Eylül Salı günü grekoromen stil 130 finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Kadınlar 55 kiloda bronz madalya şansı süren Elvira Kamaloğlu, repesajda Kazak Marina Sedneva ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca kadınlar 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit elemelerde mücadele edecek.

Azerbaycanlı güreşçiden "grand teknik"

Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, grekoromen stil 63 kiloda Ermeni Hrachya Poghosyan'ı 10-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Mammadov'un karşılaşmada sergilediği 5 puanlık "grand teknik", beğeni topladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı kutladı.

Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Elde ettiği dünya şampiyonluğuyla bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."