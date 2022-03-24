Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Altay'da Serkan Özbalta'nın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlerinin, futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk yaşayan Sinan Kaloğlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamının ardından Türkiye Futbol Federasyonunda üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sezona Mustafa Denizli ile başlayan Altay'da daha sonra Mert Nobre ve Serkan Özbalta görev yapmıştı.
Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) March 24, 2022
Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz. pic.twitter.com/Df2fJUfuwJ
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