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Altay, son dakikada beraberliği kurtardı: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Altay'ı konuk etti. Maç 1-1 sonuçlandı.

Spor 15.10.2022, 16:56
Altay, son dakikada beraberliği kurtardı: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de Altay Manisa FK'ya konuk oldu, 1-1 sonuçlanan mücadeleden kazanan çıkmadı.

Maçın ilk golü 70. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 

Altay'ın golcü ismi 90. dakikada Paixao penaltıdan eşitliği sağladı. 1-1 

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Akarsu yönettti. 

Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta bir mağlubiyeti bulunan Manisa FK, puanını 12 yaptı.

Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Altay ise  puanını 7 yaptı. 

Kaynak: TRT Spor

#Manisa FK #Altay
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