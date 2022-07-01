Altay resmen duyurdu: Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Galatasaray, Altay’da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Karataş'ı bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar, Altay ile yaklaşık 1 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı. Kazımcan ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



Kazımcan Karataş'ın kulübü Altay transferi duyurdu:



"16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."