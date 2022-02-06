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Altay kazanmayı hatırladı: 2-0

16 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Altay, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu hasretini dindirdi.

Spor 06.02.2022, 22:15
Altay kazanmayı hatırladı: 2-0

2. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.

18. dakikada Soner'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Di Santo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada kaleye uzak mesafede Altaylı oyunculardan topu kapan Berkan Emir'in attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

38. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Kazımcan Karataş, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi.

49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Deniz Kadah ilk golünü attı

Deniz Kadah, daha önce forma giydiği Göztepe'ye karşı bulduğu golle bu sezon ilk kez skora katkı yaptı.

Takımının ikinci golünü kaydeden Thaciano ise bu sezon meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu.

Altay'ın ilk golünde takımına penaltı kazandıran Kazımcan Karataş, ikinci golde de pası veren isim oldu.

Göztepe 5 maç sonra kaybetti

Ligde 5 maçtır mağlup olmayan ve üst üste 4 galibiyeti bulunan Göztepe, Altay karşısında sahadan puansız ayrıldı. 27 puanda kalan Göztepe, averajla 15. sıraya geriledi.

Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, ligin ilk devresinde de rakibine 2-1 yenilmişti.

Obinna ve Arslanagic cezalı

Göztepe'de bu sezon 8. sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic, 14 Şubat Pazartesi günkü Atakaş Hatayspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan, müsabakayı 17 bin 920 futbolseverin tribünlerde takip ettiği duyuruldu.

Kaynak: AA
#Altay #Göztepe #Süper Lig
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