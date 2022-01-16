Altay'ın kötü gidişi sürüyor: 0-2
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Spor 16.01.2022, 18:57
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarsan yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle noktaladı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.
Farioli ve öğrencileri, bu sonuçla 32 puana ulaşarak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi.
18 puanla 18. basamakta kalan Altay ise arka arkaya 6. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: TRT Spor
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