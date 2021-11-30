Altay'dan muhteşem dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tur mücadelesinde Altay ile Manisa FK karşı karşıya geldi.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Altay 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazandı.



Altay'a turu getiren golleri Ahmed Rayan (2) ve Paixao (2) kaydederken Manisa FK'nin sayıları ise Veli Çetin ve Tabekou'dan geldi.



Bu galibiyet sonrası Spor Toto Süper Lig ekibi Altay kupada adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

GOLLER

34. dakikada Manisa FK öne geçti. Sol kanattan Kubilay Aktaş'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınındaki Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.



41. dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Tabekou, Thiam'a rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.



55. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ahmed Rayan, topu kontrol ettikten sonra röveşata ile topu filelere yolladı: 1-2.

69. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Paixao'nun pasına hareketlenen Ahmed Rayan, topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kappel'in yaptığı ortada arka taraftaki Paixao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.



84. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Kappel'in sağ kanattan aktardığı topa hareketlenen ceza sahasındaki Paixao, Efe Taylan'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-2.

Altay: 4 - Manisa FK: 2