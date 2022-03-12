Altay'dan kritik 3 puan: 1-0

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kenan Özer'in pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihallaç, Murat Akça'yı geçerek kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

21. dakikada Kappel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Pinares'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada Kappel'in şutunda top üstten auta çıktı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine Karim Hafes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyen hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.

Atışı 42. dakikada kullanan Paixao'nun şutunda kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla penaltı atışını tekrar izleyen Erkan Özdamar, Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncuların penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve tekrarlatma kararı verdi. Paixao'nun 44. dakikada bir kez daha kullandığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

74. dakikada Murat Akça'nın Dicko'yu düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafes'in şutunda, top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

75. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Rodriguez'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.