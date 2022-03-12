banner38

Altay'dan kritik 3 puan: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti.

Spor 12.03.2022, 18:33
Altay'dan kritik 3 puan: 1-0

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kenan Özer'in pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihallaç, Murat Akça'yı geçerek kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

21. dakikada Kappel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Pinares'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada Kappel'in şutunda top üstten auta çıktı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine Karim Hafes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyen hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.

Atışı 42. dakikada kullanan Paixao'nun şutunda kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla penaltı atışını tekrar izleyen Erkan Özdamar, Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncuların penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve tekrarlatma kararı verdi. Paixao'nun 44. dakikada bir kez daha kullandığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi üzerine gol geçerlilik kazanmadı.

74. dakikada Murat Akça'nın Dicko'yu düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafes'in şutunda, top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.

75. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Rodriguez'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
#Altay #Yeni Malatyaspor #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
0
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Kasımpaşa 29 35
13. Galatasaray 28 35
14. Antalyaspor 28 35
15. Sivasspor 28 34
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 28 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 29 28
16. Leeds United 28 23
17. Burnley 27 22
18. Everton 25 22
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19