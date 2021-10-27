banner38

Altay'da Cem Özgener ilk maçına çıktı

Süper Lig temsilcisi Altay'da bu sezon başında altyapıdan profesyonel olan Cem Özgener, A takım formasıyla ilk maçına dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor karşısında çıktı.

Spor 27.10.2021, 12:39
Altay'da Cem Özgener ilk maçına çıktı

Cem, İzmir'in ve Altay camiasının önde gelen ailelerinden Özgener Ailesi'ne büyük gurur yaşattı. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık ve yüksek divan kurulu başkanlığı görevini üstlenen merhum Esin Özgener'in torunu, Altay'ın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in küçük oğlu olan 17 yaşındaki Cem, 62'nci dakikada Deniz Kadah'ın yerine oyuna alınarak ilk heyecanını yaşadı. 

Alt yaş gruplarında ay-yıldızlı milli formayı da terleten genç orta saha oyuncusu, Altay'ın U13 takımında oynadığı 2016 yılında A takım maçlarında top toplayıcı olarak saha kenarında görev almıştı. Bu sezon daha önce Süper Lig 'de kadroya girmesine rağmen forma şansı bulamayan Cem, bu kez yeşil sahada hünerlerine sergileme fırsatı buldu. Genç yıldız adayına ilk formayı 18 yıl oynayıp futbolcu olarak ayrıldığı kulübe 38 yıl sonra geçen sezon teknik patron olarak dönen camianın sembol isimlerinden Mustafa Denizli'nin vermesi de ayrıca anlamlı oldu.

#Spor x Futbol x Altay x
Yorumlar (0)
banner35
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2