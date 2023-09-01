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Altay Bayındır transferi resmen doğrulandı

Altay Bayındır, Fenerbahçe'den Manchester United takımına resmen transfer oldu.

Spor 01.09.2023, 11:13
Altay Bayındır transferi resmen doğrulandı

Manchester United, Altay Bayındır transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Manchester United duyurdu

Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

#Altay Bayındır
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