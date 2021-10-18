Altay Bayındır, taraftarlarla tartıştı

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve namağlup liderlik koltuğunu sarı-lacivertli takımın elinden aldı.

Karşılaşma sonrasında soyunma odasına doğru giden Altay Bayındır, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı. Bordo-mavili taraftarlarla sözlü münakaşaya giren Bayındır, yanındaki tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Hatalı gol yedi

25. dakikada Fenerbahçe'nin önde olduğu sırada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. Topu kontrol etmeye çalışan genç file bekçisi, kontrolü sağlayamadı ve skor 1-1 oldu.