Altay Bayındır'ın performansı düşündürüyor
Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, beklentilerin altında kalan performansıyla teknik heyeti endişeye sevk etti. Sarı-lacivertli takımın bir diğer genç kalecisi Berke Özer ise Vitor Pereira'dan gelecek şansı bekliyor.
Teknik heyetin ve taraftarların en fazla güvendiği isim olan Milli file bekçisi, bu sezon yaptığı hatalar ve yediği gollerle eski performansını aratıyor. Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldıktan sonra 23 yaşındaki kalecinin performansında düşüş yaşaması dikkat çekiyor.
Altay Bayındır bu sezon ligde Hatayspor, GZT Giresunspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında yediği hatalı gollerle eski formunu fazlasıyla aratıyor.
Berke Özer forma bekliyor
Altay Bayındır ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Vitor Pereira, genç kaleciye uyarılarda bulundu, kendisine güvenini dile getirdi. Portekizli teknik adam, kaleci Berke Özer’e de “hazır ol” mesajı verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer de yedek kaldığı için mutsuz ve forma giymek istiyor.
Altay ise eksik yönlerini geliştirmek adına yediği golleri izliyor. Milli kalecinin hatalarından ders çıkartarak daha iyi olacağını dile getirdiği öğrenildi. Altay, Trabzonspor maçında yediği gol nedeniyle takım arkadaşlarından da özür diledi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2