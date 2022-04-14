Altay Bayındır güven veriyor

Altay Bayındır son dönemlerdeki performansıyla Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli pay sahibi oldu. Sarı lacivertliler, genç file bekçisinin sakatlıktan dönmesinden sonra iyi sonuçlar aldı.

Altay, ligin 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Altay sonrasında kaleyi devralan Berke Özer, 11'de başladığı 13 maçta kalesinde 14 gol gördü.

Takımın genel performansındaki inişli çıkışlı grafik, 21 yaşındaki kaleciye de olumsuz olarak yansıdı. Sarı lacivertliler, Berke ile çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

GZT Giresunspor maçıyla sahalara dönen Altay Bayındır, 8 haftada kalesinde 6 gol gördü. Sarı lacivertliler, Altay'ın 11'de sahaya çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu dönemde kadroda istikrarın sağlanması da Altay Bayındır'ın performansında etkili oldu.