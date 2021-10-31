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Altay Bayındır'dan dan çok kötü haber: 3 ay...

Dün akşam Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor 31.10.2021, 19:26
Altay Bayındır'dan dan çok kötü haber: 3 ay...

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

İkinci yarıda omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk eden milli kaleci Altay Bayındır’dan üzücü haber geldi. Maçın ardından hastaneye götürülen genç kalecide herhangi bir kırık tespit edilmedi ancak omuzundaki bağlarda ciddi gerilme olduğu belirtildi.

ALTAY BAYINDIR AMELİYAT EDİLECEK

Fenerbahçe Kulübü sakat oyuncuların durumu ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler MR’ı çekilen Altay Bayındır’ın operasyon geçireceğini belirtti. İşte o açıklama;

”Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.”

Daha önce Pelkas’ın yaşadığı omuz problemine benzer bir durumla karşı karşıya kalan Altay Bayındır’ın sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Konyaspor deplasmanında 70. dakikada Serdar Gürler ile sert şekilde çarpışarak omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır yerini Berke Özer’e bırakmıştı. Sahadan gözyaşları içinde ayrılan Altay Bayındır’a Konyaspor tribünleri de alkışlarla moral vermişti.

#Altay Bayındır #fenerbahçe #sakatlık
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