Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif

Fenerbahçe'nin mutsuz kalecisi Altay Bayındır, Ajax'a gitmeye hazırlanırken Suudi Arabistan'dan gelen teklifle zor bir tercih yapmak durumunda kaldı.

Fenerbahçe'de taraftarla olan bağı gitgide azalan Altay Bayındır, son maçta da yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler 25 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılmasını bekliyor.

Ajax'tan teklif alan Altay, daha önce de Manchester United ile görüşmelere başlamıştı. Deneyimli kaleciye Suudi Arabistan'dan da teklif geldiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'a gitmesi durumunda iyi bir maaş alacak olan Altay Bayındır'ın "Kariyer mi? Para mı?" tercihi yapacağı kaydedildi.

Bayındır'ın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu biliniyor.



1.5 milyon euroya gelmişti

25 yaşındaki file bekçisi, 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu.

Tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.