Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif
Altay Bayındır'a Suudi Arabistan takımlarından teklif geldi. Son dönemlerde dünyaca ünlü yıldızları alan Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları teklifler birçok futbolcunun hayalini süslüyor.
Fenerbahçe'nin mutsuz kalecisi Altay Bayındır, Ajax'a gitmeye hazırlanırken Suudi Arabistan'dan gelen teklifle zor bir tercih yapmak durumunda kaldı.
Fenerbahçe'de taraftarla olan bağı gitgide azalan Altay Bayındır, son maçta da yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.
Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler 25 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılmasını bekliyor.
Ajax'tan teklif alan Altay, daha önce de Manchester United ile görüşmelere başlamıştı. Deneyimli kaleciye Suudi Arabistan'dan da teklif geldiği öğrenildi.
Suudi Arabistan'a gitmesi durumunda iyi bir maaş alacak olan Altay Bayındır'ın "Kariyer mi? Para mı?" tercihi yapacağı kaydedildi.
Bayındır'ın serbest kalma maddesinin 6 milyon euro olduğu biliniyor.
1.5 milyon euroya gelmişti
25 yaşındaki file bekçisi, 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu.
Tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
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|3
|3. Kasımpasa
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|3
|4. A.Demirspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Konyaspor
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Galatasaray
|1
|1
|13. Kayserispor
|1
|1
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Rizespor
|1
|0
|17. Antalyaspor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Şanlıurfaspor
|1
|3
|6. Bodrumspor
|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0