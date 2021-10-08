Alt liglerde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak maçların programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

10 Ekim Pazar

14.30 Anagold24 Erzincanspor-Kırşehir Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti)

14.30 Pazarspor-Kırklarelispor (Pazar İlçe)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Nazilli Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Eskişehirspor (Karaelmas K. Köksal)

19.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Uşakspor (Tarsus İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Pendikspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

13.30 Adıyaman-Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.30 Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

15.30 Bodrumspor-Kahramanmaraşspor (Bodrum İlçe)

15.30 Somaspor-Turgutluspor (Soma Atatürk)

15.30 Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 İnegölspor-Diyarbekirspor (İnegöl İlçe)

19.00 Ankaraspor-Sakaryaspor (Osmanlı)

19.00 Çorum-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Elazığspor (Kelkit İlçe)

14.30 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)

14.30 Fatsa Belediyespor-Formül Erbaaspor (Fatsa İlçe)

15.00 Karaman Belediyespor-Hendekspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Başkent Gözgözler Akademi-Arnavutköy Belediyespor (Polatlı İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Batman Petrolspor (7 Ocak)

15.30 Sancaktepe-Kahta 02 Spor (15 Temmuz)

15.30 Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Menemen İlçe)

15.30 Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor (Müjdat Gürsu)

2. Grup:

Yarın:

14.30 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Bayrampaşaspor (Elazığ Doğukent)

14.30 Yomraspor-Kızılcabölükspor (Yomra İlçe)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Yeşiltepe)

14.30 52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)

15.00 Altındağspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Çubuk İlçe)

15.00 İskenderunspor-Iğdır (5 Temmuz)

15.00 Bitexen Düzcespor-Kuşadasıspor (18 Temmuz)

15.00 Çarşambaspor-Hacettepe (Çarşamba Şehir)

15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Şile)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Ağrı 1970-Gümüşhanespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Mardin 1969 (Başpınar)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor (Faruk Çelik)

15.00 Çankaya-Büyükçekmece Tepecikspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

15.30 Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu (Esenler Erokspor)

15.30 Modafen-Ceyhanspor (Alemdağ)

15.30 Belediye Derincespor-Ofspor (Derince Belediye)

19.00 Fethiyespor-Kardemir Karabükspor (Fethiye İlçe)

19.00 Karşıyaka-Orduspor 1967 (İzmir Atatürk)